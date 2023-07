CorSport: "Pulisic vuole solo il Milan ma ballano 10 milioni con il Chelsea"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Pulisic vuole solo il Milan ma ballano 10 milioni con il Chelsea" scrive il Corriere dello Sport. Il Milan continua a spingere forte per Christian Pulisic e ha presentato un’offerta da quindici milioni di euro al Chelsea. Sul giocatore c'è anche il Lione ma i francesi, fuori dalla Champions, hanno meno appeal rispetto ai rossoneri. Al momento però, nonostante la volontà del giocatore che ha espresso il suo gradimento per il Milan, non c'è intesa tra i club: ballano 10 milioni, il Chelsea chiede 25 milioni per la cessione.