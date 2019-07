CorSport - Roma su Suso, al Milan interessa Schick: spunta l'idea di uno scambio

Non c'è solo Gonzalo Higuain nel mirino della Roma per l'attacco. Interessa infatti anche Mariano Diaz, che potrebbe salutare a breve il Real Madrid. Il motivo è semplice: il ds Gianluca Petrachi non è sicuro di trattenere Patrik Schick, che non vorrebbe passare dall'essere riserva di Edin Dzeko al ruolo di riserva del Pipita. L'ex Sampdoria - scrive il Corriere dello Sport - interessa al Milan, mentre la Roma resta attenta al rossonero Suso. Si potrebbe magari lavorare a uno scambio, ma per il momento non è una trattativa ma solo una idea dei capitolini.