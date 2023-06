Dall'Inghilterra: accordo trovato tra Milan e Chelsea per Loftus-Cheek

MilanNews.it

Secondo quanto scrive Matt Law, giornalista del The Telegraph, su Twitter, oggi Milan e Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in rossonero di Ruben Loftus-Cheek. Il costo di questa operazione per i rossoneri dovrebbe aggirarsi intorno alle 15 milioni di sterline, circa 17,5 milioni di euro.