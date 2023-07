Dalla Germania: anche Milan e Juventus sul 17enne Dardai dell'Hertha Berlino

Fonte: tuttomercatoweb.com

Milan e Juventus lavorano per il futuro e secondo la Bild avrebbero puntato uno dei talenti emergenti del calcio tedesco: Bence Dardai. Diciassettenne dell'Hertha Berlino, Dardai si è messo in mostra nell'ultimo Europeo Under 17, vinto dalla Germania grazie al rigore decisivo segnato proprio da Dardai, che in patria piace molto anche al Borussia Moenchengladbach.

In campo ventuno volte con l'Hertha Under 19, nella scorsa stagione Dardai ha segnato sei reti e servito ben undici assist giocando come centrocampista offensivo.