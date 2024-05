Dalla Germania, il Bayern su Theo se parte Davies. Servono almeno 60 milioni

Il Bayern Monaco è pronto per accogliere un nuovo membro della famiglia Hernandez. Dopo Lucas, ceduto la scorsa estate al Paris Saint-Germain, il club bavarese vuole ingaggiare Theo, terzino del Milan. Tuttavia, riporta Sky Sport DE, il possibile accordo dipenderà principalmente dalla situazione di Alphonso Davies. Il futuro del canadese al momento non è chiaro: ha sul tavolo un'offerta del Bayern per il rinnovo ma attende la mossa del Real Madrid, che potrebbe giocare d'anticipo e non attendere la scadenza del contratto nel 2025.

Uno esclude l'altro, questa è l'unica certezza. Ad ogni modo, ci sarebbero già stati colloqui con i rappresentanti dell'ex giocatore della Real Sociedad, mentre con i rossoneri non ci sarebbero stati ancora contatti. Sembra che Hernandez abbia dato il suo consenso per il trasferimento, che costerebbe almeno 60 milioni di euro. La decisione verrà presa quando sarà scelto il nuovo allenatore.