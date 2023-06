MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ante Rebic è in uscita dal Milan. L'attaccante croato, come riferito da Kicker, potrebbe lasciare l'Italia per fare ritorno in Bundesliga. Il classe '93 ha mercato in Germania, dove piace al Wolfsburg guidato da Niko Kovac con cui ha già condiviso un'esperienza all'Eintracht Francoforte.