Dalla Spagna sono certi: Alvaro Morata è vicinissimo al Milan

Alvaro Morata vicinissimo al trasferimento al Milan, secondo le ultime in arrivo dalla Spagna dall'emittente Cadena COPE. La fumata bianca, viene spiegato, dovrebbe addirittura arrivare nelle prossime ore con la trattativa fra Milan e Atletico Madrid che viaggia a vele spiegate.

L'attaccante ex Juventus avrebbe già dato il proprio ok al Milan per quel che riguarda il contratto, mentre fra i due club ci sono ancora trattative in corso per quel che riguarda il cartellino. Nelle scorse ore, probabilmente proprio per la forte spinta del Milan, lo stesso Morata aveva anche detto no ad importanti offerte dall'Arabia Saudita: ora come detto l'accelerata rossonera, col giocatore che ha presente nel proprio contratto una clausola rescissoria compresa fra i 10 ed i 12 milioni di euro.