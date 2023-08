De Ketelaere, anche l'Atalanta avanza la sua candidatura

Il futuro di Charles De Ketelaere è incerto: ad alimentare questa situazione la decisione di Stefano Pioli di non far scendere in campo nè il belga nè Adli in campo nell'amichevole contro il Barcellona. Secondo l'esperto di calciomercato ospite a Sportitalia Alfredo Pedullà alla corsa delle interessate per De Ketelaere si sarebbe iscritta anche l'Atalanta.

Non è la prima volta che si parla dei bergamaschi in quest'ottica ma l'indiscrezione conferma che ci sarebbero stati dei contatti tra le parti anche se, chiaramente, ancora nessun accordo è stato trovato. Da Bergamo valutano la situazione.