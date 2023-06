Di Marzio: "In giornata ultimo incontro tra Milan e Newcastle per il trasferimento di Tonali"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Ultimo incontro in giornata per raggiungere l'accordo definitivo tra Milan e Newcastle per il trasferimento di Sandro Tonali". Lo scrive il giornalista Gianluca Di Marzio su Twitter; i due club stanno trattando gli ultimi dettagli e la struttura dei bonus prima di dare il via libera per le visite mediche che il centrocampista svolgerà direttamente in Romania, dove è in ritiro con la Nazionale U21 per gli Europei di categoria.