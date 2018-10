Dirigenza Flamengo: "Paquetà è del Milan, il ragazzo voleva andare"

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 17 OTT - Il presidente del Flamengo Eduardo Bandeira de Mello, il suo vice Ricardo Lomba e il direttore generale Bruno Spindel hanno tenuto una conferenza stampa nella sede del club per fare chiarezza sull'affare Paquetà. Il giocatore è già stato ceduto, è stato il succo dei discorsi, e non c'è quindi alcuna possibilità che si concretizzino le voci di fonte spagnola che vorrebbero il fantasista rossonero in qualche club della Liga. "Bisogna chiarire quanto risulta ancora poco chiaro - ha detto Bandeira -. Qui c'è un ambiente un po' in turbolenza (al Flamengo stanno per tenersi le elezioni presidenziali n.d.r.) ma le cose sono chiare". Lomba ha invece detto che "nessuno è felice di aver ceduto un nostro idolo, che stava con noi da undici anni e nel quale la tifoseria si identifica. Ma dovevamo tener conto anche delle aspirazioni del ragazzo: gli abbiamo offerto il rinnovo, ma lui ci ha detto che voleva andare in Europa e giocare la Champions".