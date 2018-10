Donadoni: nessuna cena col Milan, ero in Giappone

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Ho fatto della correttezza uno dei punti fermi della mia vita e della mia carriera, figurarsi se vado a una cena carbonara...". Cosi' Roberto Donadoni smentisce di aver partecipato a un incontro a tavola con Leonardo, per parlare di un suo possibile arrivo sulla panchina del Milan. "Non c'e' stato alcuna cena tra me e i dirigenti rossoneri - sottolinea all'Ansa l'ex ct della nazionale - Oltre tutto secondo i media che la riportano sarebbe avvenuto 35 giorni fa ma io tra il 13 e il 25 settembre ero in Giappone, ho ancora i biglietti dell'aereo...Parlare di cene inesistenti mi pare di cattivo gusto, nei miei confronti e di un collega come Gattuso".