Gazzetta: "Arriva Romero: è lui il terzo colpo del Diavolo. Oggi in Itlaia, domani le visite e poi la firma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Arriva Romero: è lui il terzo colpo del Diavolo. Oggi in Italia, domani le visite e poi la firma": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi il trequartista argentino in uscita a zero dalla Lazio sbarcherà a Milano, mentre domani sono in programma le visite mediche di rito e la firma sul suo nuovo contratto con il Milan.