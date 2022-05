Gazzetta - Non solo il Real Madrid: c'è anche il PSG su Leao

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione in casa Milan in vista del prossimo mercato. I media spagnoli hanno svelato l'interesse da parte del Real Madrid nei confronti di Rafael Leao dopo la notizia sulla clausola da 150 milioni di euro. Il Diavolo tiene duro ed a giorni vorrebbe rinnovare il contratto del portoghese fino al 2026 a 5 milioni a stagione, ma i Blancos hanno presentato un'offerta formale di 120 milioni. A Casa Milan non sembrano impreparati, ma nel frattempo c'è anche l'ipotesi PSG da non trascurare.