Giroud consiglia Pulisic al Milan: "Credo che potrebbe piacere a tutti"

Olivier Giroud ha rilasciato un'intervista a CBS Sport commentando anche un potenziale approdo in rossonero di Christian Pulisic: “Credo che potrebbe piacere a tutti. È un grande nome in Europa, quindi ci aiuterebbe. È quel tipo di giocatore dalle grandi abilità, con un grande talento. I ricordi con lui? Era un ragazzo allegro, sempre sorridente. Con lui si rideva molto. Anche la nostra intesa in campo è stata ottima, un po' come con Eden Hazard, anche se con Christian ho giocato meno. Sapevamo come trovarci".