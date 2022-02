Il CorSport sul Milan: "Sanches e rinnovo Leao, si accelera"

L'addio sempre più probabile di Kessie spinge il Milan ad accelerare sul fronte Renato Sanches: nei prossimi giorni, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono previsti nuovi contatti con l'entourage del portoghese. I dialoghi con Jorge Mendes si muoveranno in realtà su un doppio binario, perché - almeno ufficialmente - avverranno per portare avanti la trattativa per il rinnovo di Leao. Occorrerà ancora qualche giorno, ma il prolungamento fino al 2026 del classe '99 è di fatto apparecchiato: l'ingaggio arriverà a toccare i 4 milioni, ai quali verranno aggiunti bonus vari legati a obiettivi individuali e di squadra. In casa rossonera si respira grande fiducia riguardo la buona riuscita dell'operazione.