Il Milan ha sondato il terreno per Dorgu del Lecce: no di Corvino

Uno dei talenti di questo campionato è senza ombra di dubbio Patrick Dorgu. Che è l'esatta rappresentazione della parola 'Corvinata', ovvero dell'innata capacità di Pantaleo Corvino, ora uomo mercato del Lecce, di scovare talenti ai più sconosciuti e di dar loro la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità. Da Serie A e forse anche di più. Quello del terzino classe 2004 danese è un caso emblematico: il Lecce lo ha preso dal Nordsjaelland per soli 200 mila euro, lo ha fatto giocare, crescere (e vincere il campionato!) in Primavera e da questa stagione è salito in prima squadra. Senza mai lasciarla. 21 partite da protagonista e il gol contro la Fiorentina che lo ha messo di nuovo in copertina.

O meglio, un 'ragazzo' mercato. A vent'anni da compiere, il danese è uno dei giovani più seguiti e richiesti del nostro campionato. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, già tra dicembre e l'inizio di gennaio, il Milan ha sondato il terreno per provare a capirne costi e fattibilità. I rossoneri erano alla ricerca di un terzino sinistro da mettere alle spalle di Theo Hernandez, da crescere tra presente e futuro, ma subito dopo il sondaggio è arrivata la risposta chiara di Corvino: i gioielli del Lecce, non lasciano Lecce.