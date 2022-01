Il Milan resta in pressing su Botman. L'uscita di scena del Newcastle può aiutare i rossoneri

Il Corriere dello Sport fa il punto sul difensore cercato dal Milan per sostituire l'infortunato Kjaer a gennaio e spiega come il nome caldo, pur con tutte le difficoltà del caso, sia ancora quello di Sven Botman del Lille. Il Newcastle sembra essersi tirato fuori dalla corsa, i rossoneri continuano a lavorare ad un prestito con diritto di riscatto che per il momento non scalda i cuori dei dirigenti francesi, fermi sulla richiesta da circa 30 milioni per il suo cartellino. Un'altra idea è quella di Abdou Diallo del PSG, ma anche in questo caso le cifre, per il futuro riscatto, sarebbero simili a quelle di Botman.