Il Secolo XIX - Genoa, difficile la permanenza di Zappacosta: ci pensano Atalanta, Inter e Milan

La permanenza al Genoa di Davide Zappacosta è tutta in salita. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX un tentativo per confermare l'esterno è già stato fatto, ma per ora gli spiragli sono pochi. Al Genoa è rinato, tanto che ha iniziato a farci un pensierino anche l'Atalanta, visto che Zappacosta ha iniziato proprio dalla Primavera bergamasca. Piace a Conte in ottica Inter, piace pure al Milan. Certo, se non arrivasse la chiamata del grande club allora Zappacosta sarebbe ben felice di restare al Genoa.