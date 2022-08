L'Equipe - Milan-Onana: "non c'è accordo, ma non siamo lontani". Ecco la richiesta del Boredaux

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da L'Equipe, autorevole testata sportiva francese, una fonte vicina alla trattativa ha rivelato che "non c'è accordo, ma non siamo lontani" tra Milan e Bordeaux per Jean Onana; nell'incontro di oggi in Francia, infatti, il club girondino avrebbe richiesto 6 milioni di euro più 1 milione di euro di bonus e una percentuale sulla rivendita per vendere il nazionale camerunese, sul quale c'è anche l'interesse di Monza e Cremonese.