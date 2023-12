La rivalità tra Milan e Newcastle continua: i Magpies mettono gli occhi su Jonathan David

Il Milan cerca un nuovo attaccante, per gennaio o per giugno, per rinforzare la rosa, dopo i tanti acquisti della scorsa estate che non hanno però regalato a Stefano Pioli una vera e propria alternativa a Olivier Giroud. Il nome in cima alla lista della dirigenza rossonera è quello di Jonathan David, canadese del Lille che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025. Il costo è molto elevato, viste le buone prestazioni messe in campo dal calciatore nelle ultime stagioni, ma con l'avvicinarsi del termine del suo accordo, il club francese non potrà tirare troppo la corda, scendendo dalla richiesta che nei mesi scorsi non è mai stata più bassa di 35 milioni di euro.



In tutto questo, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il problema più grande è rappresentato adesso dall'inserimento del Newcastle sullo stesso David, con il club inglese che ha sondato il terreno per capire come prelevare il calciatore dal Lille. Come tutti sappiamo sarà praticamente impossibile per il Milan poter competere sul lato economico contro la società di Premier League, che, giusto per ricordarlo, durante l'ultima sessione di mercato ha portato in Inghilterra Sandro Tonali, preso proprio dal Milan, per 80 milioni di euro.