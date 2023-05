Leao, Furlani, Mendes, Dimvula, Maldini e Massara. Gazzetta: "Tutti gli attori e la svolta per il rinnovo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Rafael Leao sta per mettere la firma sul rinnovo di contratto col Milan, dopo mesi di lunghe trattative. Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport ripercorre il ruolo di tutti i protagonisti della vicenda.

Il giocatore ha complicato le cose chiedendo più soldi ma alla fine la sua volontà è stata decisiva: ha scelto il Milan. Così come decisivo è stato il ruolo di Giorgio Furlani: l’ad rossonero ha trattato in prima persona con l’entourage e ha compiuto tutti i passi per arrivare all’accordo. La società è stata brava a dare priorità al prolungamento, sempre, anche quando sono subentrati problemi come in inverno. In quei momenti sono stati fondamentali Paolo Maldini e Ricky Massara, scegliendo bene gli interlocutori e tenendo i rapporti giusti.

È rimasto invece in secondo piano nel momento decisivo delle trattative Ted Dimvula, avvocato del giocatore, mentre Jorge Mendes, consigliere di famiglia di Leao, è stato a lungo antagonista del Milan. Ha sondato più volte il mercato internazionale e complicato le cose, ma in volata è stato importante per chiudere, perché l’ex Sporting Lisbona lo ha coinvolto fino alla fine assieme a papà Antonio, la mina vagante della trattativa.