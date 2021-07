LIVE MN - Giroud, tra poco la firma a Casa Milan. Il francese: "Come mi sento con i colori del Milan? Perfetto"

12.46 - All'uscita dal Centro Ambrosiano, dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva, Olivier Giroud, ultimo colpo di mercato del Milan, ha dichiarato: "Come mi sento con i colori del Milan? Perfetto".

12.30 - Olivier Giroud ha ottenuto l'idoneità sportiva. Uscendo dal Centro Ambrosiano, l'attaccante francese ha firmato anche degli autografi ad alcuni tifosi milanisti presenti fuori dalla struttura. Il prossimo passo sarà la firma a Casa Milan.

12.14 - Dopo le visite mediche, Olivier Giroud dovrà ottenere l'idoneità sportiva prima di poter firmare il contratto che lo legherà al Milan per le prossime due stagioni. Il giocatore francese è arrivato poco fa al Centro Ambrosiano.

11.54 - Sono terminate le visite mediche di Olivier Giroud che pochi istanti fa ha lasciato la clinica La Madonnina di Milano per raggiungere il Centro Ambrosiano e ottenere l'idoneità sportiva. Il programma del francese prevede poi il trasferimento a Casa Milan per la firma del contratto.

11.34 - Questa mattina le visite mediche, poi nel pomeriggio la firma a Casa Milan: è questo il programma di oggi di Olivier Giroud che successivamente tornerà in vacanza fino al 26 luglio, giorno in cui è previsto il suo arrivo a Milanello per iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura rossonera.

10.50 - Questa mattina, prima di entrare alla clinica La Madonnina, Olivier Giroud è stato accolto da diversi tifosi rossoneri: l'attaccante francese si è dimostrato molto disponibile fermandosi e salutando i supporters presenti, accennando anche un "Forza Milan!".

10.08 - Sono passate circa due ore e sono ancora in corso le visite mediche di Giroud presso la clinica La Madonnina di Milano.

09.22 - Dopo le visite mediche e l'idoneità sportiva, Olivier Giroud andrà a Casa Milan dove firmerà un biennale con opzione per un'altra stagione da 3,5 milioni di euro a stagione.

08.59 - Per strapparlo al Chelsea, il Milan ha dovuto pagare un piccolo indennizzo al Chelsea: un milione di euro più un altro milione di bonus.

08.04 - Olivier Giroud è appena arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche di rito con il Milan. Nel pomeriggio, poi, il francese è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto.

08.00 - Ieri sera, intorno alle 19, Olivier Giroud è sbarcato a Linate in vista delle visite mediche di oggi con il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, grazie al nostro live testuale, vi racconteremo tutta la giornata di Olivier Giroud, ultimo colpo di mercato del Milan. Restate con noi!!!