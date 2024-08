live mn Terminate le visite di Abraham, presto la firma. Vos ufficiale. Su Bennacer Marsiglia e Atletico

Ecco gli ultimi movimenti di mercato del Milan

15.45 . Bennacer non convocato ufficialmente per Roma per una gastroenterite, ma sull'algerino ci sono Atletico Madrid e Marsiglia

15.37 - AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Silvano Vos da AFC Ajax. Il centrocampista, nato il 16 marzo 2005 ad Amsterdam, è cresciuto nelle giovanili del club olandese, per poi debuttare in Prima Squadra il 9 aprile 2023. Vos, inoltre, ha già collezionato diverse presenze sia in Europa League che con le selezioni giovanili della Nazionale olandese. Silvano Vos entra a far parte della formazione Milan Futuro.

15.30 - Terminate le visite mediche, Tammy Abraham è in questi minuti al Melià: tra poco la firma sul contratto con il Milan. Ricordiamo che l'attaccante inglese arriva in rossonero con la formula del prestito, la stessa con la quale Alexis Saelemaekers fa il percorso inverso

14.51 - Il Marsiglia è interessato a Ismael Bennacer. I francesi hanno richiesto l'algerino al Milan proponendo un prestito, riporta gazzetta.it, considerando l'alto ingaggio dell'algerino. Dalla Francia sottolineano come il Marsiglia, dall'altra parte, stia cercando una nuova collocazione per Jordan Veretout, giocatore che Paulo Fonseca conosce molto bene avendolo allenato alla Roma. Scenario da tenere d'occhio in queste ultime ore di mercato

14.18 - È stato depositato in Lega Serie A il contratto di Silvano Vos, nuovo acquisto del Milan. 19 anni, il centrocampista arriva a titolo definitivo dall'Ajax. Ai lancieri 2.5 milioni di euro più altrettanti eventuali di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale.

14.17 - Luka Jovic non parteciperà alla trasferta di Roma contro la Lazio per problemi fisici. Questo tuttavia non esclude che il serbo sia ancora sul mercato in questo ultimo giorno di mercato. Con l'arrivo in attacco di Tammy Abraham che sarà annunciato in giornata, gli spazi per il serbo saranno sempre più limitati. Seguiranno aggiornamenti.

13.53 - Ismael Bennacer e Luka Jovic hanno lasciato Milanello in questi minuti. I due giocatori si sono regolarmente allenati e hanno pranzato col gruppo di Paulo Fonseca, ma non faranno parte della trasferta di Roma dove il Milan giocherà la Lazio per la terza giornata di Serie A. Entrambi i giocatori sono al centro del mercato: con l'arrivo di Tammy Abraham il serbo è il sacrificabile per l'attacco, l'algerino è nel mirino dell'Atletico Madrid che lo vorrebbe in prestito. Qualcosa potrebbe muoversi e di conseguenza, porterebbe anche a colpi last minute in entrata.

13.17 - È fatta per il trasferimento di Manu Kone alla Roma ed è atteso nella Capitale alle 13.45. Il Milan ha ripreso i contatti con Adrien Rabiot, sul quale c'è lo scoglio ingaggio con le richieste ancora molto alte. Su Bennacer, ricordiamo, si registra un interesse last minute dell'Atletico Madrid che ha chiesto il prestito.

13.10 - Ismael Bennacer si è allenato regolarmente stamane e ora è a pranzo a Milanello insieme al gruppo che nel pomeriggio parte per Roma. L'algerino è al centro delle voci di mercato ed è l'ago della bilancia delle ultime manovre del Milan. Da una sua eventuale partenza i rossoneri potranno operare alla ricerca di un altro centrocampista.

12.23 - Aggiornamenti sul fronte Kone che arrivano da Matteo Moretto. Contatti continui tra Roma e Borussia Mönchengladbach per il centrocampista francese dopo che la prima offerta è stata rifiutata. I giallorossi hanno invece già l'accordo col giocatore, che avrebbe già prenotato il volo per la Capitale.

11.57 - Il Milan ha già deciso come muoversi in caso di cessione di Bennacer. Stando a quanto appresso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, Qualora l’Atletico Madrid dovesse fare un’offerta importante al Diavolo (prestito molto oneroso, prestito con obbligo o acquisto a titolo definitivo) per il centrocampista algerino, la dirigenza rossonera farebbe un tentativo in extremis per Koné ma potrebbe anche andare su Rabiot a zero.

11.50 - Il 'Gladbach ha rifiutato la prima offerta della Roma per Koné. Il giocatore avrebbe già un accordo di massima con il club giallorosso, che nelle scorse ore ha accolto nella Capitale l'agente del francese per cercare di chiudere quest'affare.

11.40 - L'Atletico Madrid ha chiesto in prestito al Milan Ismael Bennacer.

11.22 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Tammy Abraham farà poi rientro a Roma in serata per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra, che domani sera saranno impegnati contro la Lazio nel posticipo del sabato sera allo Stadio Olimpico. Fra i disponibili di Paulo Fonseca potrebbe rientrare da subito anche l'attaccante inglese, in quanto una volta tesserato sarà convocabile come qualsiasi altro giocatore.

11.20 - Anche Saelemaekers è arrivato a destinazione. Quasi con un ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, l'esterno belga è atterrato all'aeroporto di Fiumicino, che si trasferisce alla Roma con la formula del prestito secco.

11.07 - Dopo essere sbarcato a Milano, Tammy Abraham ha da poco raggiunto la clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche con il Milan.

10.40 - Tammy Abraham è atterrato a Milano. Ha ufficialmente via la sua nuova avventura al Milan. Ora le visite mediche alla clinica La Madonnina.

10.10 - Stando a quanto riportato dal noto portale di notizie francese footmercato.net, la Roma sarebbe ad un passo dal raggiungere un accordo con il Borussia Monchengladbach per il trasferimento in giallorosso di Manu Koné, il quale dovrebbe legarsi al club della capitale con un contratto fino al 30 giugno 2029.

9.55 - Bennacer può ancora andare via dal Milan. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'unico modo che Bennacer ha per andare via è che arrivi entro il primo pomeriggio un'offerta di prestito altamente onerosa che corrisponda quasi ad un acquisto condizionato e che di conseguenza permetterebbe al Milan di avere ulteriori risorse per andare su Koné.

9.30 - La pista Manu Koné rischia di tramontare una volta e per tutte. Il discorso è sempre quello: senza uscite il Milan non può liberare il posto nelle liste al centrocampista francese, destinato oramai alla Roma se non addirittura a rimanere al Borussia Monchengladbach per almeno i primi sei mesi della stagione.

9.00 - Da continuare a monitorare la situazione relativa ad Ismael Bennacer. Dopo tre giorni d'assenza il centrocampista algerino è ieri tornato ad allenarsi a Milanello insieme ai suoi compagni di squadra. Il motivo dell'assenza può essere legato a questioni di mercato, col 4 rossonero che aspetta comunque un'offerta da parte di uno dei club di Saudi Pro League che nel corso di queste settimane hanno mostrato interesse nei suoi confronti.

8.42 - Abraham questa mattina a Milano per le visite mediche con il Milan. Dopo un'intensa e complicata trattativa, la dirigenza rossonera e quella della Roma hanno raggiunto nella notte l'accordo per il trasferimento a Milano dell'attaccante inglese e quello nella capitale di Alexis Saelemaekers. Alla fine l'affare si è chiuso a condizioni diverse rispetto a quelle che si erano discusse all'inizio, visto dallo scambio dei cartellini più conguaglio a favore dei giallorossi, si è passato ad uno "semplice" scambio di prestiti.