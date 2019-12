M. Almahmoudy: "Boban smentisce l'esistenza di una trattativa per Elneny"

Il giornalista sportivo Mohamed Almahmoudy, presentatore su OnSport TV e giornalista per La Gazzetta dello Sport, è intervenuto sul suo profilo Twitter per fornire aggiornamenti sul rumor di mercato che vedrebbe Elneny vicino a firmare per il Milan. Il giornalista ha scritto questo dopo aver contattato Zvonimir Boban, dirigente rossonero: "Boban ha confermato a OnSport FM che non esiste nessuna trattativa per ElNeny".