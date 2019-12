Marchetti: "Ibra-Milan, non regna ottimismo ma la pista non è tramontata"

La vicenda Ibra ancora non si è sbloccata. Aveva detto - lui stesso - che nella prima metà di dicembre ci sarebbe stata una risposta. Non è arrivata. Anzi, la situazione pare allentarsi giorno dopo giorno. Il Bologna si è sfilato, dicendo che Ibra aveva scelto altre avventure professionali, il Napoli - per bocca di De Laurentiis - non è più così caldo. Lato Milan non tornano i conti e non regna ottimismo, ma la pista non è tramontata.

Come non è tramontata quella di Todibo, uno degli obiettivi per rinforzare la squadra a gennaio. Lui e un attaccante, Ibra o meno.