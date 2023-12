Marchetti: "Il Milan insiste per Guirassy. In difesa Lenglet, Nelsson e Gabbia"

Il Milan continua a ballare per l’attacco sui soliti nomi: insiste per Guirassy dello Stoccarda. Contatti continui con l’entourage del giocatore che dovrà accettare - eventualmente - un trasferimento a gennaio cosa di cui non è molto convinto, al momento. Anche qui la questione tempo potrebbe essere un fattore importante per battere la concorrenza. In difesa, a parte Miranda del Betis, resiste la pista Lenglet (dell’Aston Villa in prestito dal Barcellona) e Nelsson, difensore danese del Galatasaray. E naturalmente Gabbia (ora al Villarreal).