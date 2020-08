Marchetti: "Milan, avanti tutta per Brahim Diaz. I rossoneri provano ad inserirsi per Tonali"

E a proposito di centrocampisti attenzione a Tonali, che è l'altro obiettivo per il centrocampo nerazzurro. Per lui si studierà una strategia da seguire nei prossimi giorni visto che ancora stata formalizzata un'offerta. Ed ecco perché il Milan prova ad inserirsi.

Al Milan, per il centrocampo la priorità è Bakayoko per il quale si continua a lavorare a piccoli passi, attraverso il lavoro diplomatico degli intermediari. Ma è arrivato in queste ore in Italia anche l'agente di Florentino Luis, del Benfica. Anche se in questo momento in rossonero vedono più Baka e Tonali.

Avanti tutta anche per Brahim Diaz: la proprietà ha dato l'assenso all'operazione e Maldini e Massara si sono mossi concretamente con il Real trovando un'intesa di massima.

Rimane grande fiducia per il rinnovo di Ibra, visto che il Milan ha rimodulato la proposta all'attaccante, abbassando l'entità della cifra dei bonus legati alle presenze e alzando contestualmente l'importo della parte fissa. Ora sono al lavoro gli avvocati (anche quelli fiscalisti) per correggere l'intesa.