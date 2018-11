Marchetti sul mercato del Milan: "Il club rossonero aspetta la Uefa"

Per quanto riguarda il Milan, posto che sarà di fatto costretta ad intervenire sul mercato per colmare i buchi lasciati dagli infortunati, bisogna aspettare per avere una lista più definita le scelte della Uefa riguardo al discorso FFP. Le idee a Maldini e Leonardo non mancano, ne abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni e ne continueremo a parlare. Ma le situazioni sono in evoluzione: basta un momento di visibilità per poter cambiare le carte in tavola. Quello che conta naturalmente è quali sono i confini entro i quali il Milan può muoversi: ecco perché è importante il FFP. Le ambizioni di Elliot sono note e sono state esplicitate anche a Nyon: c’è voglia di rispettare le regole ma anche di poter rendere possibile la crescita della squadra e della società. Ecco perché il Milan dovrà essere sia accorto che ambizioso e non è un equilibrio semplice... qualche idea da continuare a monitorare è quella di Van De Beek dell’Ajax (centrocampista) e Ben Yedder, attaccante del Siviglia (10 gol in 17 presenze fra campionato ed Europa League) e poi De Paul (seguito con interesse anche dall’Inter)...