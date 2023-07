Mercato Milan, Tuttosport: "Musah+Dominguez, rivoluzione a centrocampo"

vedi letture

Il nuovo Milan targato Furlani e Moncada non è ancora sazio. Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders, i rossoneri vogliono rinforzare ulteriormente il centrocampo e tenteranno l'assalto ad almeno un nuovo obiettivo. Secondo quanto scrive Tuttosport, i rossoneri continuano a pressare il Valencia per Yunus Musah, per cui il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 13-15 milioni di offerta, al fronte di una richiesta di 25.

Ma non solo Musah, i rossoneri sono intrigati anche da Nico Dominguez del Bologna, che ha il contratto in scadenza tra un anno. Non è detto che, anche in caso di arrivo di Musah, il Milan non possa sferrare un attacco anche per l'argentino del Bologna, che rinnoverà con i rossoblù ma che ha aperto all'addio.