Milan, al via la trattativa col Villarreal per Chukwueze. Offerti 14 milioni al Chelsea per Pulisic

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan tenta il doppio colpo per l'attacco. Sono giorni decisivi per la formazione rossonera alla ricerca di rinforzi da affidare a mister Stefano Pioli. L'obiettivo sarà migliorare il quarto posto della scorsa stagione e continuare a fare bene in Champions League. Il mirino dei dirigenti di via Aldo Rossi è sempre puntato su Cristian Pulisic e Samuel Chukwueze e questi potrebbero essere certamente giorni decisivi.

Il punto sulle trattative

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sui due obiettivi rossoneri. Per quanto riguarda l'esterno del Villarreal oggi inizierà la trattativa con il club spagnolo che chiede almeno 25 milioni più bonus con la speranza di poter raggiungere quota 30 mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece lo statunitense, sono stati offerti 14 milioni di euro.