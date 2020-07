Milan, attenzione alla Premier: su Marc Roca anche Arsenal ed Everton

La retrocessione dell'Espanyol in Segunda division ha portato diversi club europei ad interessarsi dei giocatori della società catalana. Il Milan ha sondato il terreno per Marc Roca, centrocampista spagnolo classe 1996 cresciuto nelle giovanili del club. Nelle ultime ore, come riportato da Marca, Arsenal ed Everton si sono mosse per capire la fattibilità dell'operazione. Il Milan attende, ma dovrà muoversi in anticipo per battere la concorrenza inglese.