Milan, Bennacer ad un passo dal rinnovo. Gazzetta: "Manca solo l'annuncio"

In casa Milan a tenere banco è la questione rinnovi. Uno dei giocatori in lista in questo senso è Ismael Bennacer, che presto dovrebbe prolungare il suo rapporto con il club rossonero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore - o al più tardi domani - è attesa la firma per il rinnovo fino al 2027. Resta la clausola di 50 milioni di euro, ma valida dall'estate del 2024.