Milan, Brahim Diaz può essere riscattato a 22 milioni di euro. Ci pensano anche due club inglesi

Il Real Madrid potrebbe riprendersi Brahim Diaz. Il centrocampista spagnolo sarà in prestito al Milan fino al prossimo giugno in prestito con diritto di riscatto, fissato a 22 milioni di euro. Il club spagnolo potrebbe deciderlo di tenerlo in rosa nella prossima stagione oppure di rivenderlo nuovamente. Sul classe '99, oltre ai rossoneri, ci sono anche Chelsea e Newcastle. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com