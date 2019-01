Milan, Calhanoglu in uscita: Groeneveld più facile di Carrasco

Oltre alle trattative per la sostituzione del centravanti, il Milan è alla ricerca anche di un esterno offensivo. Con Hakan Calhanoglu che potrebbe lasciare Milanello, destinazione Lipsia, per motivi legati al Financial Fair Play, urge per mister Gattuso acquistare un esterno offensivo. Più semplice, scrive il 'Corriere dello Sport', mettere le mani su Arnaut Danjuma Groeneveld rispetto a Ferreira-Carrasco. Per il laterale olandese il club rossonero e il Club Brugge stanno discutendo sulla formula.