Milan, da Scamacca a Morata e Openda. Gazzetta: "Cercasi gol"

Il Milan è alla ricerca di un altro attaccante affidabile in termini di gol, da affiancare a Giroud. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tre sono i nomi seguiti dai rossoneri. Il primo è Gianluca Scamacca, che il West Ham ha pagato 36 milioni un anno fa e non vorrebbe cedere in prestito, opzione invece più gradita dal Milan (con riscatto). Sull’ex Sassuolo c’è anche la Roma.

Il secondo nome è Alvaro Morata, la cui situazione è più semplice: ha una clausola rescissoria con 10 milioni. Era una pista già gradita dal club nelle scorse settimane, dopo essersi un po’ raffreddata è tornata di moda. Nei prossimi giorni si vedranno eventuali sviluppi.

Infine c’è Lois Openda, assoluto protagonista con la maglia del Lens. Qui la concorrenza internazionale è forte per un attaccante che si sta giocando le sue carte anche all’Europeo Under 21. Pioli gradisce il profilo, considerando la sua duttilità nel saper giocare sia da prima che da seconda punta.