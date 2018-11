Milan, dopo Ibra priorità a un difensore: l'obiettivo numero uno è Benatia

Il tecnico del Milan Gennaro Gattusoconta i reduci in vista della sfida contro la Lazio ma intanto inizia anche a pensare al mercato di gennaio, con Leonardo a lavoro da giorni per provare a migliorare la rosa, sempre in attesa del pronunciamento dell'UEFA e delle possibili sanzioni. Se Ibrahimovic ha detto già sì al trasferimento e dunque la trattativa potrebbe concludersi a breve, gli occhi rossoneri sono puntati soprattutto sulla difesa e in special modo su due possibili obiettivi dalla Juventus. Se Rugani pare essere un sogno, non tanto per la volontà del giocatore quanto di quella dello stesso club bianconero, il suo compagno di reparto (e di panchina) Mehdi Benatiapare essere molto più raggiungibile. I rossoneri ci proveranno, e proprio il marocchino pare essere l'obiettivo numero uno per migliorare una difesa che a causa degli infortuni è stata decimata. A riportarlo è Leggo.