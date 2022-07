Milan, fiducia a tempo per l'operazione De Ketelaere: non si andrà oltre il fine settimana

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il blitz belga di Maldini e Massara non ha portato passi in avanti concreti per l'operazione legata a Charles De Ketelaere, ma è servito più che altro per delineare ancora meglio i contorni complessivi della trattativa: stando alla Gazzetta dello Sport, non si andrà oltre la fine di questa settimana. Se il Bruges accoglierà l’offerta rossonera, anche De Ketelaere si imbarcherà in Belgio diretto a Milano. L’offerta del Milan è pronta a essere depositata: trentadue milioni di euro, bonus compresi, a cui si può ancora aggiungere qualcosa nel tentativo di andare incontro alle richieste della controparte. Tuttavia, non ci saranno rialzi consistenti.