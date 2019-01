Milan: Gattuso, addio Higuain? Non lo so

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - E' un Rino Gattuso amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Rai Sport dopo la finale di Supercoppa. "Higuain? Ieri aveva 38,5 di febbre. Ho fatto di tutto per recuperarlo. Se è stata l'ultima partita col Milan? Non lo so, non posso rispondere, ho altri 25 giocatori a cui pensare, ora mi brucia tutto per come è andata la partita. Sembra una barzelletta ma è vero, oggi quando è venuto il principe a salutarci non ho voluto io che ci fosse perché magari infettava gli altri col virus", le parole del tecnico del Milan.