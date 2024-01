Milan, in estate l'attaccante non si può sbagliare: Sesko candidato forte

Non è una novità, il Milan la prossima estate punterà tutto su un nuovo centravanti. Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina che affronta l'argomento della punta e propone una serie di nomi e alternative che il club rossonero ha sulla sua lista e che potrebbero essere valide. Il candidato numero uno sarebbe però Benjamin Sesko, in forza al Lipsia.

Obiettivo numero uno

Il futuro di Olivier Giroud è ancora incerto. Il Milan sarebbe lieto di tenerlo ancora per un altro anno e il francese si trova indiscutibilmente bene in rossonero. Però la carta di identità dice 37 e la MLS stuzzica. Giroud se rimanesse si ritroverebbe a riposare un po' di più, l'obiettivo rossonero è quello di prendere un centravanti. Un acquisto che non si può sbagliare, anche si è visto quanto conta avere un giocatore capace di segnare a raffica. Secondo la rosea il primo nome è quello di Benjamin Sesko, sloveno classe 2003 del Lipsia uscito alla ribalta nel Salisburgo. Già in passato Sesko era stato nei radar rossoneri e adesso potrebbe tornarci. Sesko è approdato in Germania per 20 milioni nell'ultima estate ma per ora sta trovando poco spazio, anche perché la concorrenza è alta: questo potrebbe essere un punto d'appoggio interessante. La stima del prezzo del suo cartellino è di circa 40 milioni di euro, un investimento che in estate il Milan potrebbe essere pronto a fare.

Casting

Logicamente bisognerà capire quale sarà il futuro di Giroud ma anche quello di Jovic: entrambi gli attaccanti rossoneri non sanno bene dove saranno dal 1° luglio in avanti. Inoltre se si vorrà sostenere un investimento importante, è possibile che un big possa partire come accaduto nella scorsa estate con Sandro Tonali. Intanto la dirigenza rossonera fa il casting, al di là del nome di Sesko. Altri due nomi appetibili sono quelli di Serhou Guirassy e Jonathan David, già ipotizzati per gennaio ma poi messi da parte per via del Decreto Crescita sfumato. Possono tornare di moda in estate, soprattutto il canadese che ha il contratto in scadenza nel 2025. Come nomi un pochino più ricercati, invece, la Gazzetta oggi cita Santiago Gimenez, mattatore in Olanda con il Feyenoord, Viktor Gyokeres, uno dei tanti eredi svedesi di Ibra oggi allo Sporting, Folarin Balogun, già adocchiato in estate, Vangelis Pavlidis dell'AZ... E poi ovviamente Joshua Zirkzee.