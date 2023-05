Milan, interesse di alcuni club tedeschi per Rebic. Al suo posto Openda?

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro di Ante Rebic che salvo colpi di scena sarà lontano dal Milan. Il croato ha mercato in Bundesliga, dove piace all'Eintracht Francoforte e al Wolfsburg ed in estate potrebbe dire addio all'Italia. Per la sostituzione, il nome buono potrebbe essere quello di Lois Openda, talento che si sta mettendo in luce nel Lens grazie alle 18 reti segnate in Ligue 1.