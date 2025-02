Milan, Joao Felix complicato: portoghese 'bloccato' dai costi dell'affare e... da Okafor

vedi letture

Non solo Santiago Gimenez per il Milan, tra i club assoluti protagonisti degli ultimi giorni di mercato invernale. I rossoneri, per completare al meglio il loro reparto offensivo, vorrebbero anche assicurarsi Joao Felix. Il portoghese è in uscita dal Chelsea, ma la trattativa si annuncia decisamente complicata.

Come riporta il Corriere dello Sport, sono continui i contatti tra la dirigenza milanista e l'agente del giocatore Jorge Mendes ma per il momento non hanno portato a sbloccare la situazione. Il Chelsea continua a chiedere troppo tra prestito e riscatto e il Milan, senza la cessione di Okafor in attacco, non ha spazio per inserire nuovi calciatori. Le ultime ore di mercato si annunciano dunque caldissime per il club di Cardinale, determinato ad aggiungere un ulteriore tassello al mosaico da consegnare a Conceiçao in vista della seconda parte di stagione.

Joao Felix, rientrato in estate al Chelsea dopo una stagione vissuta con la maglia del Barcellona, ha collezionato fin qui 20 presenze e 7 gol tra tutte le competizioni. Riserva neanche troppo utilizzata in Premier League, ha trovato molto più spazio nello scacchiere del tecnico dei Blues Enzo Maresca in Conference League. Bottino di tutto rispetto nella terza competizione europea, con 4 centri in 5 apparizioni.