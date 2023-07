Milan, per Musah ballano 5 milioni. A breve nuova proposta al Valencia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Si prospetta un ritorno in Italia per Yunus Musah. Il centrocampista del Valencia è un obiettivo di mercato per la formazione rossonera che in questo mese vorrebbe mettere a segno più innesti possibili da regalare a mister Stefano Pioli per l'inizio della stagione. Per il giocatore è pronto un contratto quadriennale da due milioni di euro netti a stagione ma adesso va trovata una quadra con il club spagnolo.

Ballano cinque milioni

Giorni intensi quindi per la dirigenza milanista pronta a sferrare una nuova offerta in questi giorni al Valencia per lo statunitense. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i rossoneri vorrebbero acquistare il giocatore a 20 milioni di euro mentre gli spagnoli invece punterebbero ai 25 milioni. Non è escluso che venga raggiunto l'accordo.