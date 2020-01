Milan, Piatek-Tottenham: la soluzione potrebbe accontentare tutti

Il futuro di Krzysztof Piatek è ancora incerto. Il giocatore ha avuto diverse richieste, sia dalla Bundesliga che dalla Premier League, ma per ora ha risposto no a tutto. Adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, alla pretendenti per il polacco si è aggiunto il Tottenham di José Mourinho, che cerca un rinforzo dopo l’infortunio di Harry Kane. L’attaccante deve operarsi (si è rotto un tendine del bicipite femorale sinistro) e starà fuori almeno fino ad aprile. Piatek potrebbe giocare in Champions League ed essere quindi una buona soluzione per il club londinese. E la soluzione in realtà sarebbe buona per tutti, vista la necessità del Milan di incassare per comprare.