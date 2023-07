Milan, sarà la settimana di Reijnders? CorSport: "Il giocatore vuole i rossoneri"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan spera di chiudere questa settimana per l'arrivo di Tijjani Reijnders, il centrocampista designato dalla società a raccogliere l'eredità di Tonali e prendere il posto di Bennacer, infortunato e di rientro solo nel 2024. Come scrive il Corriere dello Sport, i rossoneri cercano un accordo con l'AZ,che continua a chiedere 25 milioni per liberare il ragazzo. Il Milan ha proposto 19 milioni più bonus, vedendosi respinta l'offerta, ma nelle prossime ore alzerà l'offerta a 22 milioni.

Il centrocampista ha già un accordo con i rossoneri a due milioni annui per quattro anni e ora spinge per il trasferimento in Italia. La volontà del ragazzo e l'avvicinamento del Milan alle richieste del club olandese potrebbe far vacillare l'AZ, ormai sicuro di cedere il centrocampista.