Milan, scout in Olanda per visionare Pavlidis dell'AZ Alkmaar

Piombano gli occhi di Serie A, Liga e Premier League su Vangelis Pavlidis, attaccante centrale dell'AZ Alkmaar in Olanda e attuale capocannoniere della Eredivisie con 18 gol in 16 gare. A fare il punto della situazione sul greco classe 1998 è oggi l'Evenenig Standard che parla della presenza di numerosi scout internazionali alle gare del giocatore transitato anche per i settori giovanili di Bochum e Borussia Dortmund.

Stando a quanto riportato dal tabloid Pavlidis è stato visionato nelle ultime settimane da due club di Premier come Chelsea e Fulham, uno spagnolo (il Barcellona) e uno italiano. Si tratta del Milan da tempo alla ricerca di una valida alternativa ad Olivier Giroud.

Il giocatore nello scorso weekend aveva rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro attraverso le colonne del De Telegraaf: "Preferisco non parlarne, ma è chiaro che tecnicamente e fisicamente sono pronto per fare il passo successivo. La finestra di trasferimento invernale è ovviamente diversa da quella estiva ed è per questo che non so se sia questo il momento giusto per compiere tale passo. Tutti sanno che l'estate scorsa avrei voluto fare uno step ulteriore nel mio percorso di crescita. Alla fine, però, non si è presentato il club adatto".

Pavlidis (25) nel corso della sua avventura all'AZ iniziata nel 2021 ha messo a referto, nel complesso, 118 presenze, 69 gol e 24 assist.