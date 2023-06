Milan, si tratta ancora per Pulisic: fra domanda e offerta ballano 10 milioni di euro

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Titone

Il Milan non molla Christian Pulisic, ex stella del Borussia Dortmund pagato nel 2019 ben 64 milioni di euro dai Blues. Lo statunitense, ma con passaporto croato, vuole lasciare il Chelsea ed è alla ricerca di una squadra che possa concedergli fiducia e minutaggio. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il club rossonero ha già trovato un accordo di massima con il giocatore, ma ancora non c'è l'intesa con il Chelsea.

Ballano 10 milioni

L’amministratore delegato Giorgio Furlani e il capo scout Moncada, nella loro missione londinese vorrebbero trovare un’intesa con i Blues attorno ai 15 milioni di euro, mentre la squadra di Pochettino ne chiede 10 in più. Nelle prossime ore la trattativa andrà avanti per cercare un punto d'intesa.