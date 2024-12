Milan su Frendrup? L'agente però strizza l'occhio alla Fiorentina: "Firenze contesto giusto per lui.."

In merito alle prossime mosse di mercato dei rossoneri, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Frendrup, il Milan cerca protezione". Il centrocampo è il reparto che a gennaio necessita di più di rinforzi e il danese del Genoa, che qualche giorno fa ha fatto bene a San Siro proprio contro i rossoneri di Fonseca, è uno degli obiettivi più caldi. Ma non è l'unico perchè i dirigenti del club di via Aldo Rossi seguono con interesse.

Infatti, l'agente del centrocampista genoano Giocondo Martorelli ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Questo un suo estratto sul possibile futuro del suo assistito:

Fiorentina, Frendrup sarebbe funzionale?

"E' un giocatore che potrebbe fare al caso. Ha quantità, qualità, esperienza. Potrebbe far bene in un contesto come quello di Palladino. Ok, però bisogna anche capire il Genoa, perché va bene vendere giocatori importanti ma bisogna anche salvarsi...".