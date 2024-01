Milan, su Luka Romero si inserisce anche il Venezia

"Luka Romero al Como? Ce lo auguriamo, ci stiamo lavorando": così, nei giorni scorsi, il Direttore Sportivo del Como Carlarlberto Ludi, che ha confermato la trattativa con la quale i lariani vorrebbero portare il classe 2004 in riva al lago. Poco impiegato dal Milan, il giocatore è sicuramente in uscita, e piace anche in Serie A a Lecce e Salernitana; da Milano, però, emergono rumors che vogliono un accordo già trovato proprio tra i rossoneri e il citato Como, per il prestito secco del giocatore. Ma nella giornata odierna, potrebbe esserci stato qualche rallentamento in merito.

Perché, come riferisce trivenetogoal.it, il Venezia tenta il colpaccio di gennaio, e sta provando l'affondo per l'esterno offensivo, che andrebbe a rinforzare quello specifico reparto della rosa lagunare. Le parti sono in contatto, ma l'operazione non appare semplice, anche perché il Como ha un'arma che potrebbe rivelarsi vincente sulla concorrenza: Cesc Fabregas, che si è esposto personalmente per avere il giocatore. E l'ago della bilancia potrebbe essere proprio l'ex centrocampista, che, dopo aver traghettato i lariani allenandoli un mese grazie alla deroga concessa dalla FIGC, è rimasto nello staff dell'attuale tecnico Osian Roberts.

Il tempo inizia a stringere, la chiusura del mercato è fissata al 1° febbraio, ma la volontà dei club è quella di avere un giovane di talento e prospettiva quanto prima.