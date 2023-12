Milan su Miranda, Pellegrini: "Per quanto ne so non c'è nessuna offerta per lui"

Juan Miranda potrebbe essere uno dei rinforzi per la difesa del Milan del mercato di gennaio. Il terzino sinistro spagnolo, 23 anni, è da tempo nel mirino dei rossoneri, che cercano un vice-Theo, ma sarà difficile portarlo via dal Betis.

L'ex Barcellona ha disputato 14 partite in stagione ed è un elemento importante per Manuel Pellegrini, che ha dichiarato oggi in conferenza stampa: "Miranda sarà ceduto? Non è una domanda a cui posso rispondere. Per quanto ne so, non c'è nessuna offerta per Miranda e ha un contratto fino a giugno. Non so cosa potrebbe succedere dopo".

Ieri, il vice-presidente José Miguel López Catalàn aveva affermato: "Finora ci sono state proposte di rinnovo, ma per qualche motivo, sportivo o economico, non siamo riusciti a raggiungere quell’accordo. È un giocatore che ovviamente attrae altri club. Si parla di Milan, Dortmund o altre squadre spagnole. Tutto può succedere: potremmo trovare un accordo e rinnovare per molti anni, oppure potrebbe arrivargli un'offerta enorme. Con uno stipendio doppio o triplo di quello che ha qui è giusto che accetti, ma non lo sappiamo ancora. Il rapporto con la sua famiglia e con il suo agente è molto buono. Non è una relazione tesa, ma il problema non è solo il bonus alla firma, che può andare al giocatore o all'agente, è l'ingaggio. Non dovendo pagare il cartellino altri club potrebbero offrirgli il doppio o il triplo e il Betis lì non può arrivare...".