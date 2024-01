Milan, tentativo last second per Demiral? Il difensore però potrebbe anche non arrivare

vedi letture

Alla chiusura del mercato, giovedì sera alle 20, il Milan potrebbe arrivarci senza il nuovo difensore centrale a lungo richiesto da Stefano Pioli, spiega oggi la Gazzetta dello Sport. I rossoneri infatti non hanno ancora trovato il profilo, o meglio la formula, giusta. Il tutto partendo dal presupposto di non voler spendere una cifra particolarmente onerosa, sondando così solo pista in prestito con opzione di riscatto al termine della stagione.

Sfumati i vari Kiwior, Lenglet e Brassier, tutti troppo costosi o non in grado di liberarsi in prestito, nelle scorse ore il tentativo più serio è stato fatto per Merih Demiral, ma anche in questo caso l'Al Ahli non ha aperto al prestito dopo averlo pagato 20 milioni in estate. Un nuovo tentativo per il turco, però, secondo il quotidiano sarà fatto nelle prossime ore, con le speranze di fumata bianca che però restano bassissime.